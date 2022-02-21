На Донбассе у РФ наименьшие шансы в милитарном плане, Украина готова и потянет конфликт такой локализации, - Трегубов
Политический деятель Виктор Трегубов считает, что Россия может попытаться продать как победу населению сам факт признания террористических организаций "Л/ДНР" отдельными государствами
Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Если они действительно сейчас остановятся - это может быть выглядеть даже для их электората просто жалко. Они могут действительно пойти на границы областей, но вопрос, как они сейчас это формируют и формулируют, они должны туда идти с территории ОРДЛО. Как они формулируют, это уже не атака со стороны Харькова или со стороны Чернигова на Киев", - отметил деятель.
По его мнению, конфликт такого формата - "наихудший для них вариант".
"Во-первых, у них наименьшие шансы в нем в милитарном плане, а во-вторых, они получат полный пакет санкций, как за непосредственное вторжение. Я сомневаюсь, что они выберут этот вариант, мне кажется, что они могут попытаться продать как победу собственному электорату именно факт признания", - сказал Трегубов.
Он сказал, что Украина сможет выдержать конфликт такого уровня.
"Если они сейчас повалят дальше на линию, которая уже подготовлена, там будут такие жертвы с их стороны, что это просто не окупится. Если они погонят несчастных жителей ОРДЛО, - это все равно будет бойня. Я не думаю, что она завершится в их пользу, потому что у нас там хорошо подготовленная линия обороны, наученные воины, и конфликт такой локализации, я считаю, Украина потянет, даже если Россия будет очень стараться", - подытожил деятель.
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.
- Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украине не нужны территории ОРДЛО.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" будет принято 21 февраля.
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