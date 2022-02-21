На Донбассе у РФ наименьшие шансы в милитарном плане, Украина готова и потянет конфликт такой локализации, - Трегубов

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Если они действительно сейчас остановятся - это может быть выглядеть даже для их электората просто жалко. Они могут действительно пойти на границы областей, но вопрос, как они сейчас это формируют и формулируют, они должны туда идти с территории ОРДЛО. Как они формулируют, это уже не атака со стороны Харькова или со стороны Чернигова на Киев", - отметил деятель.



По его мнению, конфликт такого формата - "наихудший для них вариант".



"Во-первых, у них наименьшие шансы в нем в милитарном плане, а во-вторых, они получат полный пакет санкций, как за непосредственное вторжение. Я сомневаюсь, что они выберут этот вариант, мне кажется, что они могут попытаться продать как победу собственному электорату именно факт признания", - сказал Трегубов.



Он сказал, что Украина сможет выдержать конфликт такого уровня.



"Если они сейчас повалят дальше на линию, которая уже подготовлена, там будут такие жертвы с их стороны, что это просто не окупится. Если они погонят несчастных жителей ОРДЛО, - это все равно будет бойня. Я не думаю, что она завершится в их пользу, потому что у нас там хорошо подготовленная линия обороны, наученные воины, и конфликт такой локализации, я считаю, Украина потянет, даже если Россия будет очень стараться", - подытожил деятель.

15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украине не нужны территории ОРДЛО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" будет принято 21 февраля.