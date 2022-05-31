На Донбассе ситуация сложная, ВСУ имеют успехи на Харьковщине и Херсонщине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте на вечер 31 мая
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Фронтовую ситуацию надо оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту", - отметил президент.
Зеленский отметил, что ситуация на Донбасском направлении очень сложная.
"Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепое авиабомбардирование, - это просто безумие", - добавил он.
Президент добавил, что на 97-й день войны не удивляет, что для российских военных любое безумие – абсолютно приемлемое.
"На Херсонском направлении имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные Силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово. В этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяином несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве", - подытожил Зеленский.
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