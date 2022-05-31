Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Фронтовую ситуацию надо оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту", - отметил президент.

Зеленский отметил, что ситуация на Донбасском направлении очень сложная.

"Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепое авиабомбардирование, - это просто безумие", - добавил он.

Президент добавил, что на 97-й день войны не удивляет, что для российских военных любое безумие – абсолютно приемлемое.

"На Херсонском направлении имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные Силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово. В этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяином несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве", - подытожил Зеленский.