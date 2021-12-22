На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
По состоянию на 17:00 среды, 22 декабря, в зоне Операции объединенных сил со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в ООС и отражать агрессию со стороны Российской Федерации.
- Напомним, 22 декабря российское издание заявило, что в РФ и ОРДЛО активно вербуют наемников для войны против Украины.
- Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных .
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