На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в ООС и отражать агрессию со стороны Российской Федерации.