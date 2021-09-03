На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"С начала этих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb