На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
С начала суток 3 сентября в зоне ООС не зафиксированы обстрелы со стороны оккупантов
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"С начала этих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил.
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