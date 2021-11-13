На Донбассе российские оккупанты ранили украинского военного
В субботу, 13 ноября, в результате обстрела российских оккупантов, был ранен украинский военный
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в facebook.
Вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.
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