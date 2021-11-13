На Донбассе российские оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb