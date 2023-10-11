На ВОТ Донетчины россияне угрожают школьникам, которые хотят изучать украинский язык, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты внесли уроки по украинскому языку, как факультативный и не обязательный для изучения предмет во всех подконтрольных заведениях общего среднего образования на ВОТ Донецкой области. По информации, которую Центр национального сопротивления получил от подполья, враг разработал примитивную программу по изучению украинского языка для учащихся средних и старших классов, которая насчитывает около 300 часов в 5 лет", - говорится в сообщении.

Несмотря на примитивность программы, учащиеся проявляют инициативу по изучению украинского. Однако, оккупанты давят психологически, унижают и угрожают проблемами с обучением ученикам, которые выбирают такой факультатив.

"Таким образом, оккупационная администрация планирует демонстрировать вроде бы "соблюдение" международного права на оккупированной территории, а именно - права населения на изучение родного языка. Однако на самом деле данная сокращенная программа украинского языка является лишь прикрытием для дальнейшей русификации региона", - подытожили в Нацспротиве.

В ЦНС добавили, что так россияне пытаются вытеснить украинский язык из всех сфер общественной жизни на временно оккупированных территориях.