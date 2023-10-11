Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией На ВОТ Донетчины россияне угрожают школьникам, которые хотят изучать украинский язык, - ЦНС

На ВОТ Донетчины россияне угрожают школьникам, которые хотят изучать украинский язык, - ЦНС

11 октября, 2023 среда
14:51
Война с Россией

В школах на временно оккупированных территориях Донецкой области у школьников есть возможность факультативно изучать украинский язык: россияне угрожают ученикам, которые проявляют инициативу по посещению такого факультатива

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты внесли уроки по украинскому языку, как факультативный и не обязательный для изучения предмет во всех подконтрольных заведениях общего среднего образования на ВОТ Донецкой области. По информации, которую Центр национального сопротивления получил от подполья, враг разработал примитивную программу по изучению украинского языка для учащихся средних и старших классов, которая насчитывает около 300 часов в 5 лет", - говорится в сообщении.

Несмотря на примитивность программы, учащиеся проявляют инициативу по изучению украинского. Однако, оккупанты давят психологически, унижают и угрожают проблемами с обучением ученикам, которые выбирают такой факультатив.

"Таким образом, оккупационная администрация планирует демонстрировать вроде бы "соблюдение" международного права на оккупированной территории, а именно - права населения на изучение родного языка. Однако на самом деле данная сокращенная программа украинского языка является лишь прикрытием для дальнейшей русификации региона", - подытожили в Нацспротиве.

В ЦНС добавили, что так россияне пытаются вытеснить украинский язык из всех сфер общественной жизни на временно оккупированных территориях.

  • Перед началом учебного года россияне завезли на временно оккупированные территории Херсона 7 тонн пропагандистских книг для школ. Наибольшее количество учебников – по российской истории за 11-й класс.
Общество
Украина
Россия
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
Кая Каллас
10 октября, 2023 вторник
Эстония готова отказаться от финансовой помощи ЕС, если Украина вступит в Евросоюз, - Каллас
Джейк Салліван
10 октября, 2023 вторник
Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS
ракети випущені з Гази в бік Ізраїлю, 10 жовтня 2023 р
10 октября, 2023 вторник
Израиль заявил об обстреле с территории Сирии и нанес ответный удар
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
16:09
Обзор
Дания весной передаст нам F-16: как самолеты изменят баланс сил в нашем небе
16:08
Для украинцев организовали первый эвакуационный рейс из Израиля
16:08
ВВП Украины
МВФ прогнозирует, что госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП
15:53
NASA впервые публично покажет образец околоземного астероида
15:52
Обновлено
Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене Шуфрича
15:48
"Варшава - Мариуполь: города руин, борьбы, надежды": в Вильнюсе открыли фотовыставку о сходстве нацистов и россиян
15:34
"Я известный фалерист": Шуфрич объяснил происхождение своей коллекции советских орденов
15:33
РосСМИ заявили, что в результате атаки дронов в Брянской области погиб военный, еще один умер от ранения
15:31
Из-за экономии снарядов враг усилил сброс осколочных боеприпасов с дронов, - Гуменюк
15:26
Хорватия и Испания предоставит Украине €6,5 млн на нужды гуманитарного разминирования
15:24
ООН
В результате авиаударов по сектору Газа погибли 9 сотрудников ООН
15:23
В Словакии сформировали правительственную коалицию во главе с антиукраинским Фицо
15:04
Стало известно, кто напишет текст для Радиодиктанта национального единства и кто будет его читать
14:39
солнечное затмение
"Огненное кольцо": где посмотреть солнечное затмение 14 октября
14:36
"Нужно перестать беспокоиться о Путине": Джонсон призвал Запад быть более решительным в поддержке Украины
14:35
Дания передаст Украине первые F-16 в начале 2024 года, - министр обороны
14:32
Эксклюзив
ВСУ организовали пробел в обороне врага, простирающийся от Бахмута до Горловки, - замкомбата 3-й ОШБр
14:22
Роман Абрамович
НАПК показало 367 шедевров искусства из частной коллекции российского олигарха Абрамовича
14:20
Эксклюзив
Defense Express: Оккупанты будут пытаться окружить Авдеевку и усилить обстрелы города
14:16
Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО, - Столтенберг
14:09
Равняется трем площадям Хорватии: Шмигаль рассказал, сколько украинской территории потенциально заминировано
13:58
В Генштабе заявили о планах научить всех военных ВСУ свободно владеть английским до 2026 года
13:58
Спецподразделения РФ готовят диверсии в приграничных районах Сумщины, - ЦНС
13:43
Россияне ударили по поселку Купянск-Узловой: ранены два человека
13:40
Обновлено
Зеленский в Брюсселе: мы должны забрать инструмент террора из рук РФ, террористы должны проиграть
13:39
Обновлено
Россияне ударили по ритуальному транспорту на кладбище Херсона: пострадали трое работников
13:34
В Черном море находятся 3 корабля РФ, два из них ракетоносители
13:31
В Харькове задержан диверсант, готовивший взрывы автозаправок и железнодорожных путей
13:27
Папа Римский выразил обеспокоенность израильской блокадой сектора Газы
13:26
Торговал оружием РФ: херсонцу сообщили о подозрении
13:06
OPINION
Богдан Буткевич
Почему Зеленский поехал на "Рамштайн"
13:05
ЦАХАЛ заявил о ракетном ударе по Израилю с территории Ливана и нанес ответные удары
13:04
электроэнергиия
Из ремонта досрочно вышел блок одной из АЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 11 октября
12:56
ГАСУ заявила, что не требует вернуть прибыль на оборонных закупках и действует исключительно в рамках закона
12:54
Ллойд Остин
Путин деморализовал собственных военных и изолировал Россию, - министр обороны США Ллойд Остин
12:36
Обновлено
В метро Москвы столкнулись поезда, есть пострадавшие
12:26
S7 Airlines
Проблемы с двигателями из-за санкций: одна из крупнейших авиакомпаний РФ сокращает полеты
12:25
В Одессе завершается купальный сезон, - ОВА
12:20
Ллойд Остин
Глава Пентагона анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере $200 млн: что в него войдет
12:20
Палестино-израильская война и провал российской пропаганды по отношению к Украине, - аналитика КБФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV