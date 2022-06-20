На Донбассе россияне пытались провести несколько штурмов, ВСУ их отбили

Об этом говорится в сводке Генштаба на Facebook.

"Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг безуспешно пытался вести разведку боем недалеко от Ртищевки. Также зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

На Славянском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций.

"Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Грушеваха, Великая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отбили вражеский штурм",- заявили в ГШ.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы артиллерией и реактивными системами залпового огня по подразделениям ВСУ.

"Нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск. Артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы неподалеку от Лисичанска, Горского и Устиновки. Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели к нулю попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа противника. В результате огневого поражения она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, но безуспешно.

"Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Покровское. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки", - заявили в ГШ.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел.

"Произвел обстрелы гражданской инфраструктуры вблизи Каменки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Зализничного. Нанес авиаудары по населенным пунктам Малые Щербаки, Марьинка, Угледар, Константиновка и Новомихайловка", - говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении, с целью сковывания действий наших подразделений, обстреливал из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гая.

"В связи со значительными потерями личный состав оккупационных войск ищет возможности избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, особенно это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск. В подразделениях, выведенных на возобновление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной", - подытожили в ГШ.