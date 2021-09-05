На Донбассе россияне палят из гранатометов, тяжело ранен украинский воин

Об этом говорится в утреннем фронтвом возведении , передает Еспресо.TV .



Россияне и наемники открывали огонь по украинским позициям поблизости



Старогнатовки - из стрелкового оружия,



Золотого-3 - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



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Как следствие, один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.



"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - отмечается в сообщении.



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