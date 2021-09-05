На Донбассе россияне палят из гранатометов, тяжело ранен украинский воин
За прошедшие сутки, 4 сентября 2021 года, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня
Об этом говорится в утреннем фронтвом возведении , передает Еспресо.TV .
Россияне и наемники открывали огонь по украинским позициям поблизости
Старогнатовки - из стрелкового оружия,
Золотого-3 - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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Как следствие, один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - отмечается в сообщении.
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