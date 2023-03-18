На Донбассе ранены волонтеры из Польши

Об этом сообщили в telegram-канале Антона Геращенко.

Отмечается, что снаряд попал в микроавтобус, в котором два польских волонтера привезли гуманитарную помощь. Оба получили ранения.

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Одного из них эвакуировал Центр спасения жизни в Днепр, в больницу Мечникова.