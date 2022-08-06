На Донбассе погиб воспитанник "Динамо" Дмитрий Пивень
На фронте погиб воспитанник детско-юношеской футбольной школы "Динамо" Дмитрий Пивень
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Дмитрий Пивень (позывной Птаха) находился на передовой в Донецкой области в составе мотострелкового батальона.
В начале лета он приехал на несколько дней в Киев и расписался с любимой Еленой. А на следующий день после того, как жена получила паспорт с новой фамилией, поступило известие, что Дмитрия Пивня не стало.
"Дмитрий с детства мечтал стать профессиональным футболистом, записался в ДЮФШ "Динамо", но с игровой карьерой не сложилось. С момента начала полномасштабной войны долго не раздумывал и сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю от рашистских захватчиков" , – рассказали в "Динамо".
- 9 июля стало известно, что под Бахмутом погиб бывший футболист "Динамо" Сергей Баланчук.
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