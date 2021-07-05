На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В Авдеевке враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Березовой оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Тарамчука стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, еще один военный получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние раненого-удовлетворительное.

Кроме того, обстрелы продолжились и сегодня утром - зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В Авдеевке оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого - 4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За сегодня боевых потерь среди наших защитников нет.