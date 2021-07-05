На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
За прошедшие сутки, 4 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В Авдеевке враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Березовой оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Тарамчука стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме того, еще один военный получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние раненого-удовлетворительное.
Кроме того, обстрелы продолжились и сегодня утром - зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В Авдеевке оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого - 4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За сегодня боевых потерь среди наших защитников нет.
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