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Главная война с Россией На Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек

На Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек

24 июля, 2022 воскресенье
15:15
война с Россией

На Донбассе погиб известный польский боец смешанных единоборств Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины

Об этом сообщает Польское радио.

Гибель Валентина подтвердила организация MMA Polska.

"С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Покойся с миром", - написали в организации.

О гибели польского добровольца на войне в Украине СМИ сообщили несколько дней назад, однако в правительстве Польши эту информацию пока не подтвердили.

По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели.

  • 24 июля американское издание Politico сообщило, что в боях в Донецкой области погибли два гражданина США, а также добровольцы из Швеции и Канады.

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Польша
Донбасс
Донетчина
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