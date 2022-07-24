На Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек
На Донбассе погиб известный польский боец смешанных единоборств Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины
Об этом сообщает Польское радио.
Гибель Валентина подтвердила организация MMA Polska.
"С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Покойся с миром", - написали в организации.
О гибели польского добровольца на войне в Украине СМИ сообщили несколько дней назад, однако в правительстве Польши эту информацию пока не подтвердили.
По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели.
- 24 июля американское издание Politico сообщило, что в боях в Донецкой области погибли два гражданина США, а также добровольцы из Швеции и Канады.
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