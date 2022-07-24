Об этом сообщает Польское радио.

Гибель Валентина подтвердила организация MMA Polska.

"С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Покойся с миром", - написали в организации.

О гибели польского добровольца на войне в Украине СМИ сообщили несколько дней назад, однако в правительстве Польши эту информацию пока не подтвердили.

По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели.

24 июля американское издание Politico сообщило, что в боях в Донецкой области погибли два гражданина США, а также добровольцы из Швеции и Канады.

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