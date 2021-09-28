На Донбассе погиб командир боевой машины 54-й бригады
На Донбассе 26 сентября при выполнении боевого задания погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Молостов
Об этом сообщила Сахновщинская территориальная община (Харьковская область).
У него остались жена и двое детей.
Церемония прощания с украинским воином пройдет 29 сентября в 12:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского сельсовета.
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