На Донбассе открыли памятник вратарю, которого в 16 лет убили российские военные

Об этом сообщает официальный Facebook ФК "Краматорск".



Памятник появился у входа на футбольное поле с искусственным покрытием, на котором играют воспитанники краматорского клуба.



"Мы должны помнить и уважать память людей, которые ценой собственной жизни отстаивали для всей страны свой, независимый европейский путь и дали будущим поколениям завещание – ценить каждый миг жизни и достойно носить гордое звание – украинец. Степан Чубенко – навеки первый" – говорится в сообщении ФК "Краматорск".



В 2014 году Степана Чубенко убили российские военные на Донбассе. Вратарю было 16 лет и он играл за "Авангард", сейчас клуб называется "Краматорск".



За Чубенко закрепили 1-й номер, под которым он играл.

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