На Донбассе отбиты 8 атак врага, уничтожены 5 единиц бронетехники, 6 авто и 1 артсистема, - штаб ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают отражать атаки врага
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили танк, 4 единицы бронированной и 6 единиц автомобильной техники, одну арт.ллерийскую систему противника. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - говорится в сообщении.
- Напомним, украинцы ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва", на флагмане Черноморского флота РФ пожар.
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