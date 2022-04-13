На Донбассе отбиты 8 атак врага, уничтожены 5 единиц бронетехники, 6 авто и 1 артсистема, - штаб ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили танк, 4 единицы бронированной и 6 единиц автомобильной техники, одну арт.ллерийскую систему противника. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - говорится в сообщении.

Напомним, украинцы ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва", на флагмане Черноморского флота РФ пожар.

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