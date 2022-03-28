На Донбассе отбиты 7 атак врага, уничтожены 12 танков и 10 БМП, сбит 1 самолет, - штаб ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Эспрессо.TV
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса летательные аппараты противника.Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, нанося урон оккупантам!", - говорится в сообщении.
- Напомним, на Востоке украинские военные уничтожили командира и начштаба мотострелкового полка кафиров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.99
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.14
- Актуальное
- Важное