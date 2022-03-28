На Донбассе отбиты 7 атак врага, уничтожены 12 танков и 10 БМП, сбит 1 самолет, - штаб ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Эспрессо.TV

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса летательные аппараты противника.Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, нанося урон оккупантам!", - говорится в сообщении.

Напомним, на Востоке украинские военные уничтожили командира и начштаба мотострелкового полка кафиров.

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