На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов, уничтожены 17 единиц бронированной техники и 4 воздушных цели, - штаб ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей. противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки украинское ПВО уничтожило 9 воздушных целей врага.

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