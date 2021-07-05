На Донбассе от обстрела оккупантов погиб украинский военный, еще трое ранены

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники были эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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