На Донбассе от обстрела оккупантов погиб украинский военный, еще трое ранены
Российские оккупационные войска обстреляли позиции ООС - погиб один военный, еще трое получили ранения
"Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники были эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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