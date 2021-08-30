На Донбассе оккупанты трижды нарушили "тишину"

Об этом сообщает пресс-служба ООС.



Один из вражеских обстрелов зафиксирован вблизи Новозвановки. Оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные открывали ответный огонь на вражеские обстрелы.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.