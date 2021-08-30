На Донбассе оккупанты трижды нарушили "тишину"
В течение текущих суток, 30 августа, на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Один из вражеских обстрелов зафиксирован вблизи Новозвановки. Оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, вблизи Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Украинские военные открывали ответный огонь на вражеские обстрелы.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.
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