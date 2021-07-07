На Донбассе оккупанты сутки не нарушали режим тишины

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

По состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.