На Донбассе оккупанты сутки не нарушали режим тишины
За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
По состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
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