На Донбассе оккупанты шесть раз нарушили "режим тишины" и ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.



В сторону Красногоровки российские оккупационные войска вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.



Из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты били в сторону Крымского.



Обстрелы с применением артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1 российские наемники провели в районе Станицы Луганской.



Рядом с Зайцевым враг вел огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.



Вблизи Попасной российские наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ. Его доставили в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное.



Силы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Напомним, 3 декабря разведка сообщила, что оккупанты начали новый период боевой подготовки в ОРДЛО.