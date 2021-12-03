На Донбассе оккупанты шесть раз нарушили "режим тишины" и ранили украинского военного
В пятницу, 3 декабря, по состоянию на 17:00, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, три из них - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
В сторону Красногоровки российские оккупационные войска вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.
Из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты били в сторону Крымского.
Обстрелы с применением артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1 российские наемники провели в районе Станицы Луганской.
Рядом с Зайцевым враг вел огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Попасной российские наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ. Его доставили в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное.
Силы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
- Напомним, 3 декабря разведка сообщила, что оккупанты начали новый период боевой подготовки в ОРДЛО.
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