На Донбассе оккупанты раздают повестки в очередях за водой

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В Макеевке нет централизованной подачи воды, а оккупанты раздают ее в бутылках. Для получения воды необходимо предъявить паспорт с пропиской, или свидетельство о рождении (если получатель ребенок). У мужчин также проверяют наличие отметки о становлении на учет в военкомате. Также зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. То есть враг использует кризис в регионе как метод выявления мужчин для пополнения своего войска", - пишут в ЦНС.

В Центре призвали жителей временно оккупированных территорий покинуть оккупированные части региона и не стать ресурсом для захватчиков.

3 декабря в Центре национального сопротивления также сообщили, что россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного Олешки Херсонской области.

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