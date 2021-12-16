На Донбассе оккупанты четыре раза открывали огонь, один военный получил ранение

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Недалеко от Новолуганского захватчики вели огонь из стрелкового оружия.



Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



По направлению Золотого-4 и Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.



В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении, его состояние здоровья – удовлетворительное.



Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, 15 декабря российские наемники три раза нарушили "тишину" на Донбассе, два из которых – с применением запретного оружия.