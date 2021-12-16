На Донбассе оккупанты четыре раза открывали огонь, один военный получил ранение
По состоянию на 17:00 16 декабря российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Новолуганского захватчики вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
По направлению Золотого-4 и Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении, его состояние здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили противника прекратить обстрелы.
- Напомним, 15 декабря российские наемники три раза нарушили "тишину" на Донбассе, два из которых – с применением запретного оружия.
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