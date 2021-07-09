На Донбассе оккупанты 11 раз нарушили "тишину", погиб украинский военный, еще один ранен
За прошедшие сутки, 8 июля, на Донбассе оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра.
В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
В районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.
Неподалеку от Водяного, на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Стреляли вблизи Зайцева, Невельского, Новотошковского и Песков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.48
- Актуальное
- Важное