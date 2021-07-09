На Донбассе оккупанты 11 раз нарушили "тишину", погиб украинский военный, еще один ранен

Об этом сообщает пресс-служба ООС.



Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра.



В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.



В районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.



Неподалеку от Водяного, на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.



Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.



По состоянию на 7:00 утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Стреляли вблизи Зайцева, Невельского, Новотошковского и Песков.

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