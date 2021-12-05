"На Донбассе мы строим российское национальное государство", - Пушилин
Глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил об отказе от курса на федерализацию в составе Украины. По его словам, возглавляемое им "государство" на самом деле должно быть "российским национальным"
Об этом он заявил в Московском доме национальностей, передает DonPress .
"На Донбассе мы строим российское национальное государство, и для этого придется менять Конституцию", – отметил Пушилин.
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Также он объяснил, почему "ДНР" и "ЛНР" не могут сейчас объединиться.
"Одна из причин, почему "ЛДНР" не может пока объединиться, это "Минские соглашения" и состав подписавшихся. Это даст Украине повод их переписать", - сказал Денис Пушилин.
Но "если потребуется", продолжил главарь террористов, "мы проработаем вопрос с объединением".
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- Напомним, вчера, 4 декабря 2021 года, на ХХ съезде руководящей в РФ партии Владимира Путина "Единая Россия" в ее состав были официально приняты вожаки террористов ОРДЛО Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
- Партбилеты им вручал российский экс-президент Дмитрий Медведев .
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