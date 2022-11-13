На Донбассе идут тяжелые бои, но ребята готовы идти на Донецк и дальше, - Порошенко
Петр Порошенко привез грузовики DAF, бронированную машину, генераторы, буржуйки и спальные мешки в батальон, сейчас воюющий на одном из самых горячих участков восточного фронта
Об этом сообщает официальный сайт "Европейской солидарности".
"Заехали к ребятам в батальон, который стоит на очень ответственном участке восточного фронта. Передали им грузовики DAF, бронированную машину, чтобы насыпали русне, и генераторы, буржуйки, спальники, чтобы были все здоровы", - говорит Порошенко.
"А они нам подарили сплошные эмоции. Несмотря на то, что на их направлении сейчас идут очень тяжелые бои, они отшучиваются - не скрывают лиц, потому что говорят, что россияне и так уже каждого знают. И готовы идти на Донецк и дальше", - делится впечатлениями пятый президент Украины.
"Очень положительный день на фронте в кругу наших защитников. И много смеха, - на войне без него никак. Настроение у воинов суперовое, победное. Они своей внутренней силой вернут все украинские территории. Мы в этом не сомневаемся", - отмечает Порошенко.
"Верим в ВСУ и постоянно приближаем нашу победу. Ради таких мгновений и стоит жить", - считает Петр Порошенко.
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