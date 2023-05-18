На Донбассе эксгумировано тело ребенка, погибшего во время временной оккупации
За прошедшие сутки в результате обстрелов мирных населенных пунктов Донецкой области погиб человек. Также эксгумирован ребенок, погибший во время временной оккупации
Об этом информирует глава ОВА Павел Кириленко .
В среду, 17 мая, россияне били по городу Константиновка Краматорского района. В результате обстрелов погиб мирный житель, один человек получил ранения.
Также в селе Катериновка Покровского района Донецкой области получили поражение три украинца и один человек пострадал в Уманском.
Кроме того, в селе Татьяновка Краматорского района эксгумировали тело ребенка, погибшего во время временной оккупации.
В настоящее время установить точное количество жертв в городах Мариуполь и Волновах невозможно.
В целом с начала полномасштабного вторжения РФ убила в Донецкой области 1521 мирного жителя, 3543 были ранены.
Фото: Павел Кириленко
- В результате вражеских обстрелов 16 мая была обесточена шахта в Донецкой области, где находились 30 горняков. Перебои с электроснабжением есть и в других областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.17
Покупка 37.17Продажа 37.74
-
EUR
Покупка 40.35Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное