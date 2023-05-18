Об этом информирует глава ОВА Павел Кириленко .

В среду, 17 мая, россияне били по городу Константиновка Краматорского района. В результате обстрелов погиб мирный житель, один человек получил ранения.

Также в селе Катериновка Покровского района Донецкой области получили поражение три украинца и один человек пострадал в Уманском.

Кроме того, в селе Татьяновка Краматорского района эксгумировали тело ребенка, погибшего во время временной оккупации.

В настоящее время установить точное количество жертв в городах Мариуполь и Волновах невозможно.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ убила в Донецкой области 1521 мирного жителя, 3543 были ранены.

Фото: Павел Кириленко