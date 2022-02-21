На Донбасс высадился большой "десант" российских медиа, чтобы создать "картинку" о военных действиях Украины в ОРДЛО, - Центр стратегических коммуникаций
Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей заявил, что РФ привлекла "десант" федеральных медиа, чтобы распространять дезинформацию о якобы нападении Украины на Донбасс
Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"То, что мы видим сейчас вокруг Донбасса, можем охарактеризовать как попытки создания определенной "картинки". Эта "картинка" направлена на создание двух главных тезисов. Первый - это то, что Украина якобы готовится нападать на Донбасс и Украина является агрессором. Второй месседж , который пытаются донести – это то, что в регионе создается гуманитарная катастрофа, поэтому местным нужно помогать", – отметил он.
Соловей подчеркнул, что для реализации этих двух нарративов РФ направила усилия местных и российских медиа.
"Большое количество информационных атак мы связываем с тем, что сейчас на Донбасс высадился крупный десант российских федеральных медиа и аффилированных с российскими спецслужбами медиаперсон, создающих эту "картинку" в течение последней недели", - отметил руководитель ЦСК.
По его словам, к созданию этой "картинки" приобщаются государственные российские органы – ФСБ, Следственный комитет, Служба внешней разведки и пограничные органы власти.
"Все они работают на усиление информационных атак, которые зарождаются на оккупированной территории и затем перекочевывают в российские, украинские и международные медиа", - резюмировал он и добавил, что увязывает возникновение этого десанта с появлением определенных политических решений во время политических событий в России или на международной арене.
- Напомним, 21 февраля американский и российский президенты Джо Байден и Владимир Путин при посредничестве своего французского коллеги Эмманюэля Макрона договорились провести двустороннюю встречу по вопросам урегулирования ситуации на украинско-российской границе.
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