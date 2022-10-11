На должности независимых членов наблюдательных советов ПриватБанка, Сбербанка и Укрэксимбанка объявили конкурсы
Правительство начинает конкурсный отбор претендентов на должность независимых членов наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Сбербанка и Укрэксимбанка
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Старт конкурсов – 11 октября.
Согласно сообщению Минфина, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны подать документы до 11 ноября включительно.
Среди требований к кандидатам – возможность уделять работе в совете не менее 50 рабочих дней в году и присутствовать на заседаниях совета, которые будут проводиться в Киеве, когда ситуация с безопасностью позволит провести такую встречу в Киеве.
Кроме того, претенденты должны обладать не менее чем двумя компетенциями и специальными знаниями, определенными матрицей профиля наблюдательного совета.
Ранее Министерство финансов утвердило рекрутинговую компанию "Экзекьютов Серч Юкрейн" для поиска претендентов на должность независимых членов в наблюдательный совет государственного ПриватБанка, "Педерсен энд партнерс" - для поиска кандидатов в наблюдательный совет Укрэксимбанка, а также "Ворд Хавел Украина" - для подбора наблюдательного совета Сбербанка
- Напомним, бывший глава правления Сбербанка Андрей Пышный 7 октября возглавил НБУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.24
Покупка 40.24Продажа 41.13
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное