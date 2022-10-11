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На должности независимых членов наблюдательных советов ПриватБанка, Сбербанка и Укрэксимбанка объявили конкурсы

11 октября, 2022 вторник
01:39
Экономика

Правительство начинает конкурсный отбор претендентов на должность независимых членов наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Сбербанка и Укрэксимбанка

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Старт конкурсов – 11 октября.

Согласно сообщению Минфина, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны подать документы до 11 ноября включительно.

Среди требований к кандидатам – возможность уделять работе в совете не менее 50 рабочих дней в году и присутствовать на заседаниях совета, которые будут проводиться в Киеве, когда ситуация с безопасностью позволит провести такую встречу в Киеве.

Кроме того, претенденты должны обладать не менее чем двумя компетенциями и специальными знаниями, определенными матрицей профиля наблюдательного совета.

Ранее Министерство финансов утвердило рекрутинговую компанию "Экзекьютов Серч Юкрейн" для поиска претендентов на должность независимых членов в наблюдательный совет государственного ПриватБанка, "Педерсен энд партнерс" - для поиска кандидатов в наблюдательный совет Укрэксимбанка, а также "Ворд Хавел Украина" - для подбора наблюдательного совета Сбербанка

  • Напомним, бывший глава правления Сбербанка Андрей Пышный 7 октября возглавил НБУ.

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Украина
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