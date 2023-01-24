Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура На должность руководителя Довженко-Центра претендуют 5 кандидатов: фамилии

На должность руководителя Довженко-Центра претендуют 5 кандидатов: фамилии

24 января, 2023 вторник
19:10
Культура

Закончился срок приема документов от кандидатов на должность руководителя госпредприятия "Национальный центр Александра Довженко"

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по кино.

Документы подали пять кандидатов:

  1. Виктория Водка
  2. Елена Гончарук
  3. Кирилл Жаровский
  4. Алексей Пантелеев
  5. Сергей Слепак.

Документы претендентов на должность обнародовали на сайте Госкино. Согласно Закону Украины "О защите персональных данных", у них нет конфиденциальных данных кандидатов.

Все заинтересованные лица в течение семи дней, до 31 января 2023 года, могут подавать предложения и замечания по этим кандидатурам в адрес электронной почты Государственного агентства Украины по кино – [email protected].

31 января состоится первое заседание конкурсной комиссии по осуществлению отбора на должность руководителя ГП "Национальный центр Александра Довженко". На нем будут рассмотрены документы, представленные кандидатами, на соответствие квалификационным требованиям.

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Госкино от 19 января 2023 года. В нее вошли:

От общественных организаций:

  • Владимир Шейко, ОО "Коалиция деятелей культуры";
  • Виктор Глонь, ОО "Независимые культурные инициативы";
  • Степан Бурбан, Культурное агентство "Линия бегства".

От трудового коллектива ГП "Национальный центр Александра Довженко":

  • Ирина Подоляк, народный депутат Украины 8-го созыва;
  • Людмила Горделадзе, основательница компании "Арт-объект";
  • Олеся Крыжановская, адвокат ГП "Национальный центр Александра Довженко".

От Госкино:

  • Тарас Босак, кинопродюсер;
  • Андрей Ногин, кинопродюсер;
  • Олег Щербина, кинопродюсер.

Предыстория

17 августа 2022 года стало известно, что Госагентство по кино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Учреждение подчеркнуло, что это решение де-факто означает ликвидацию центра. На следующий день Минкульт инициировал обсуждение с Госкино и Кабмином вопроса сохранения целостности фонда. Уже 14 сентября петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала 25 тысяч голосов поддержки.

2 ноября сообщили, что и. о. гендиректора Довженко-Центра Елену Гончарук отстранили от обязанностей. Госкино назначило на эту должность профессионального кризисного менеджера. Впоследствии стало известно, что новая и. о. руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан в соцсетях рассказывает о своем профессионализме в кризисной психологии и работе с эмоциями и предлагает услуги гипноза за 1600 грн. Также "Следствие.Инфо" узнало, что она раньше занималась бухгалтерским учетом и основала кинологический центр, а к киноиндустрии не имеет никакого отношения.

10 ноября СБУ провела обыски в здании Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения. Кроме СБУ, в обыске участвовали представители прокуратуры и полиции.

12 ноября под зданием Довженко-Центра состоялась акция "Движение волеизъявления", участники которой собрались, чтобы высказать свою позицию относительно событий вокруг учреждения.

15 ноября министр культуры Александр Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра. 17 ноября стало известно, что и. о. руководителя Довженко-Центра Каждан уволилась, объяснив это "буллингом". Госкино избрало нового и. о. главы Довженко-Центра – режиссера, кинокритика, члена международной федерации кинопрессы FIPRESCI Андрея Алферова.

За неделю до нового года Государственное агентство Украины по кино объявило конкурс на должность генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко". В Довженко-Центре в конце 2022 года отмечали, что ни один из разрушительных процессов, начатых Госкино, до сих пор не остановлен. И отмечали: "То, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко "приостановил" реорганизацию, не означает, что к ней не вернутся после избрания нового руководителя". И призвали усилить общественное наблюдение за конкурсом, "чтобы не допустить потери Довженко-Центра".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Євген Пригожин
24 января, 2023 вторник
Министерство финансов Британии помогло Пригожину обойти санкции, чтобы подать в суд на журналиста, - СМИ
Валерій Герасимов
21 января, 2023 суббота
Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине, - Пионтковский
окупанти
23 января, 2023 понедельник
В разведке не исключают наступления россиян на Купянском направлении
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.47
    Продажа 43.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
24 января
20:04
OPINION
О коммерционализации, моде, экспертности и шансе
20:00
Обзор
Победные новости 335 дня войны: через полчаса ВСУ уничтожили три вертолета Ка-52, украинский фильм номинирован на "Оскар" и подразделение танков для Украины
19:49
Размером с Лондон: от ледяного плато Антарктиды откололся айсберг
19:45
Германия приняла решение отправить танки Leopard в Украину, - Der Spiegel
19:27
В Кабмине назвали ключевые приоритеты Украины во время энергетического "Рамштайна"
19:26
Часы Судного дня перевели на 10 секунд ближе к полуночи из-за войны в Украине
19:14
Враг понес многочисленные потери на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском ВСУ отразили все атаки, - Генштаб
19:01
Эксклюзив
Мультитест в 2023 году будет самым жестким за все 15 лет проведения тестирования, - эксперт по образовательным вопросам
18:57
Группа Panic! Аt the disco объявила, что завершит деятельность в марте
18:30
Эксклюзив
Шольц сознательно задерживает поставки вооружения Украине, - дипломат Чалый
18:25
ЕЮОФ-2023: биатлонистка Меркушина выиграла спринт и завоевала первое золото для Украины
18:23
Эрдоган собирает Совбез Турции, где среди прочего будет обсуждать долгосрочное перемирие между Украиной и РФ
18:13
Германия в среду одобрит запрос Польши о Leopard 2 для Украины, - Bloomberg
18:09
Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран, - ABC New
18:08
Василий Лозинский
Суд избрал меру пресечения для пособника экс-замминистра Лозинского
18:07
OPINION
Чтобы получить оружие, иногда стоит смотреть кино
18:02
Свет
За нарушение графиков отключений оштрафовали Киевское и Одесское облэнерго
17:58
Чехия не готова отказаться от немецких танков Leopard в пользу Украины
17:53
Ближе к весне россияне могут уменьшить обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, - экс-министр энергетики Оржель
17:51
Обновлено
Байден готов отправить танки Abrams в Украину, - СМИ
17:38
"Медицина - в критическом состоянии": председатель облсовета заявил о разрушении большинства больниц Херсонщины
17:38
метро
Вместо строить метро на Виноградарь положил деньги на депозит: с генподрядчика взыскали ₴139 млн
17:08
Финляндия считает, что в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО нужен тайм-аут
17:08
Обновлено
Президент Финляндии Саули Нийнисте встретился в Киеве с Зеленским: подробности
17:00
Заместитель главы Минрегиона Непогода объяснил свою отставку реорганизацией министерства
16:43
Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль коллаборантки Мамай, - мэр Мелитополя
16:43
"Мы не собираемся нападать на Беларусь": Зеленский ответил на заявление Лукашенко о "пакте о ненападении"
16:35
F-16
Уже фактически определен тип самолета, который будет предоставлен Украине: готовятся пилоты, персонал и инфраструктура, - Игнат
16:30
Сотрудничала с оккупантами в Запорожье: депутату, которая работает в просвещении,объявили подозрение
16:27
Впервые в истории "Оскара": украинский фильм стал номинантом кинопремии
16:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:18
ЕС должен ввести дополнительные санкции, чтобы ограничить способность РФ производить оружие, - глава МИД Чехии
16:10
В Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса
16:06
OPINION
Не быть жертвой
16:05
Эксклюзив
Ситуация возле Кременной неоднозначна, нужно больше оружия и техники, - офицер ТрО Луганщины Шакун
16:04
УЕФА не вернет российские клубы в еврокубки до конца войны РФ против Украины, - Sky News
15:55
Россияне обстреляли село на Харьковщине из артиллерии: ранены два человека
15:50
"Невозможно и нерентабельно": в России заявили, что не будут восстанавливать Азовсталь в оккупированном Мариуполе
15:41
youtube
Центр противодействия дезинформации заблокировал более сотни каналов в YouTube, распространявших роспропаганду
15:38
Что с бывшими членами ОПЗЖ?
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV