Об этом сообщило Государственное агентство Украины по кино.

Документы подали пять кандидатов:

Документы претендентов на должность обнародовали на сайте Госкино. Согласно Закону Украины "О защите персональных данных", у них нет конфиденциальных данных кандидатов.

Все заинтересованные лица в течение семи дней, до 31 января 2023 года, могут подавать предложения и замечания по этим кандидатурам в адрес электронной почты Государственного агентства Украины по кино – [email protected].

31 января состоится первое заседание конкурсной комиссии по осуществлению отбора на должность руководителя ГП "Национальный центр Александра Довженко". На нем будут рассмотрены документы, представленные кандидатами, на соответствие квалификационным требованиям.

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Госкино от 19 января 2023 года. В нее вошли:

От общественных организаций:

Владимир Шейко, ОО "Коалиция деятелей культуры";

Виктор Глонь, ОО "Независимые культурные инициативы";

Степан Бурбан, Культурное агентство "Линия бегства".

От трудового коллектива ГП "Национальный центр Александра Довженко":

Ирина Подоляк, народный депутат Украины 8-го созыва;

Людмила Горделадзе, основательница компании "Арт-объект";

Олеся Крыжановская, адвокат ГП "Национальный центр Александра Довженко".

От Госкино:

Тарас Босак, кинопродюсер;

Андрей Ногин, кинопродюсер;

Олег Щербина, кинопродюсер.

Предыстория

17 августа 2022 года стало известно, что Госагентство по кино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Учреждение подчеркнуло, что это решение де-факто означает ликвидацию центра. На следующий день Минкульт инициировал обсуждение с Госкино и Кабмином вопроса сохранения целостности фонда. Уже 14 сентября петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала 25 тысяч голосов поддержки.

2 ноября сообщили, что и. о. гендиректора Довженко-Центра Елену Гончарук отстранили от обязанностей. Госкино назначило на эту должность профессионального кризисного менеджера. Впоследствии стало известно, что новая и. о. руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан в соцсетях рассказывает о своем профессионализме в кризисной психологии и работе с эмоциями и предлагает услуги гипноза за 1600 грн. Также "Следствие.Инфо" узнало, что она раньше занималась бухгалтерским учетом и основала кинологический центр, а к киноиндустрии не имеет никакого отношения.

10 ноября СБУ провела обыски в здании Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения. Кроме СБУ, в обыске участвовали представители прокуратуры и полиции.

12 ноября под зданием Довженко-Центра состоялась акция "Движение волеизъявления", участники которой собрались, чтобы высказать свою позицию относительно событий вокруг учреждения.

15 ноября министр культуры Александр Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра. 17 ноября стало известно, что и. о. руководителя Довженко-Центра Каждан уволилась, объяснив это "буллингом". Госкино избрало нового и. о. главы Довженко-Центра – режиссера, кинокритика, члена международной федерации кинопрессы FIPRESCI Андрея Алферова.

За неделю до нового года Государственное агентство Украины по кино объявило конкурс на должность генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко". В Довженко-Центре в конце 2022 года отмечали, что ни один из разрушительных процессов, начатых Госкино, до сих пор не остановлен. И отмечали: "То, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко "приостановил" реорганизацию, не означает, что к ней не вернутся после избрания нового руководителя". И призвали усилить общественное наблюдение за конкурсом, "чтобы не допустить потери Довженко-Центра".

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