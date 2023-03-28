Совбез ООН обсудит угрозы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
Заседание Совета Безопасности ООН по заявлению Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия должно состояться на этой неделе.
Об этом на брифинге в понедельник объявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет "Укринформ".
"Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН, – ред.) должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к самому Совету Безопасности", – отметил он.
- Ранее с требованием созвать заседание Совбеза обратилась сама Украина в заявлении МИД , назвав шаг российского президента подрывающим основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуре ядерного разоружения и системе международной безопасности в целом.
- Накануне Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия и разместят его на территории соседнего государства.
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