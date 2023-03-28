Об этом на брифинге в понедельник объявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет "Укринформ".

"Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН, – ред.) должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к самому Совету Безопасности", – отметил он.