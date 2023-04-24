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На днях ожидается свежий индекс свободы печати, вероятно, зафиксируют дальнейшее проседание позиций Украины, - Мендель

24 апреля, 2023 понедельник
13:19
Новости

На днях ожидается новый индекс свободы прессы, по данным на 2022 год Украина опустилась на девять позиций во Всемирном индексе свободы прессы, составленном "Репортерами без границ"

Об этом написала экс-спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Все сложнее быть журналистом в Украине. На днях ожидается свежий индекс свободы прессы. За 2022 год, вероятно, зафиксируют дальнейшее проседание позиций Украины. По результатам 2021 года Украина потеряла 9 позиций во Всемирном индексе свободы прессы. По итогам 2020 года мы занимали 97-е место", - говорится в сообщении.

По словам Мендель, с момента обретения независимости Украина достигла значительных результатов в становлении свободы слова и печати.

"И хотя страна пользуется самой большой свободой среди стран бывшего Советского Союза, по данным на 2022-й Украина опустилась на девять позиций во Всемирном индексе свободы прессы, составленном "Репортерами без границ": мы занимаем 106-е место среди 180 стран", - заметила она.

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