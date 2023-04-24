На днях ожидается свежий индекс свободы печати, вероятно, зафиксируют дальнейшее проседание позиций Украины, - Мендель

Об этом написала экс-спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Все сложнее быть журналистом в Украине. На днях ожидается свежий индекс свободы прессы. За 2022 год, вероятно, зафиксируют дальнейшее проседание позиций Украины. По результатам 2021 года Украина потеряла 9 позиций во Всемирном индексе свободы прессы. По итогам 2020 года мы занимали 97-е место", - говорится в сообщении.

По словам Мендель, с момента обретения независимости Украина достигла значительных результатов в становлении свободы слова и печати.

"И хотя страна пользуется самой большой свободой среди стран бывшего Советского Союза, по данным на 2022-й Украина опустилась на девять позиций во Всемирном индексе свободы прессы, составленном "Репортерами без границ": мы занимаем 106-е место среди 180 стран", - заметила она.