На днях Киев перейдет в "красную" зону: новые ограничения примут 22 октября, - Кличко
Киев в ближайшее время перейдет в "красную" зоны. С 22 октября власти собираются ввести дополнительные карантинные ограничения
Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.
В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны.
"На днях Киев попадет в" красную "зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается", - говорится в сообщении.
Так, за минувшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер - от 29 лет.
"В последние дни в больницы столицы госпитализируют по пол тысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержки или искусственной вентиляции легких. Кровати в столичных больницах заполняются. Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных на коронавирус, заполнены. А с кислородом заполнены более 63 процента. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, который примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях " , - сказал Кличко.
Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева.
Он напомнил, что на сегодня 98% госпитализированных в больницы города - не привиты. И 99% летальных случаев - это не вакцинированы пациенты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.13
Покупка 26.13Продажа 26.37
-
EUR
Покупка 30.31Продажа 30.67
- Актуальное
- Важное