На днях Киев перейдет в "красную" зону: новые ограничения примут 22 октября, - Кличко

Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.

В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны.

"На днях Киев попадет в" красную "зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается", - говорится в сообщении.

Так, за минувшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер - от 29 лет.

"В последние дни в больницы столицы госпитализируют по пол тысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержки или искусственной вентиляции легких. Кровати в столичных больницах заполняются. Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных на коронавирус, заполнены. А с кислородом заполнены более 63 процента. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, который примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях " , - сказал Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева.

Он напомнил, что на сегодня 98% госпитализированных в больницы города - не привиты. И 99% летальных случаев - это не вакцинированы пациенты.

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