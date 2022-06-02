Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Вилкул рассказал, что ситуация в Криворожском направлении фронта остается напряженной, но полностью контролируется Вооруженными силами Украины. "Враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей и продолжает уничтожать транспортную инфраструктуру", – сказал он.

Глава ВА добавил, что вражеские войска нанесли удар со ствольной артиллерии по частному сектору в Марьянском, повреждены дома и газопровод. По словам Вилкула, спасатели занимаются тушением пожара. При этом он добавил, что о пострадавших будет после ликвидации пожара.

"Враг продолжает обстрелы из всех видов РСЗО и ствольной артиллерии по всей линии столкновения. В частности, что касается Криворожского района, сегодня орки неоднократно обстреливались из артиллерии территории Зеленодольской и Апостоловской общин", - дополнил свой рассказ Александр Вилкул.

2 июня кафиры нанесли массированный ракетный удар по разрушенному мосту на Николаевщине.

2 июня в эфире Эспрессо полковник Костенко заявил , что российско-украинскую войну назовут ракетно-артиллерийской.

Враг концентрируется на авиа- и ракетных ударах , уничтожении инфраструктуры и логистических центров и отрезании от морей.

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