На Днепровщине оккупанты обстреляли Марьянское. Разрушили дома и повредили газопровод
Оккупанты нанесли удар со ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское, там повреждены дома и газопровод
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Вилкул рассказал, что ситуация в Криворожском направлении фронта остается напряженной, но полностью контролируется Вооруженными силами Украины. "Враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей и продолжает уничтожать транспортную инфраструктуру", – сказал он.
Глава ВА добавил, что вражеские войска нанесли удар со ствольной артиллерии по частному сектору в Марьянском, повреждены дома и газопровод. По словам Вилкула, спасатели занимаются тушением пожара. При этом он добавил, что о пострадавших будет после ликвидации пожара.
"Враг продолжает обстрелы из всех видов РСЗО и ствольной артиллерии по всей линии столкновения. В частности, что касается Криворожского района, сегодня орки неоднократно обстреливались из артиллерии территории Зеленодольской и Апостоловской общин", - дополнил свой рассказ Александр Вилкул.
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