Об этом сообщает управление ГСЧС области.

Оккупант продолжает бить по Криворожскому району. Россияне попали снарядами по селу Новосеменовка Апостоловской ТГ.

В селе повреждены два жилых здания и линия электропередач. Кроме того, от обстрела загорелось поле.

Пожар укрощали 5 спасателей, привлекли один пожарно-спасательный автомобиль.

Пожар ликвидирован, но сгорело 4,9 га стерни.

Никто не пострадал.

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