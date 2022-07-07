На Днепропетровской областищине россияне обстреляли Апостоловскую ТГ, повреждены дома и сеть электропередач
Российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по населенным пунктам Апостоловской громады. В результате обстрела были повреждены частные усадьбы и сеть электропередач
Об этом сообщает управление ГСЧС области.
Оккупант продолжает бить по Криворожскому району. Россияне попали снарядами по селу Новосеменовка Апостоловской ТГ.
В селе повреждены два жилых здания и линия электропередач. Кроме того, от обстрела загорелось поле.
Пожар укрощали 5 спасателей, привлекли один пожарно-спасательный автомобиль.
Пожар ликвидирован, но сгорело 4,9 га стерни.
Никто не пострадал.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.44
Покупка 34.44Продажа 35.32
-
EUR
Покупка 35.04Продажа 36.37
- Актуальное
- Важное