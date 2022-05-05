На Днепропетровщину переехало 2 завода, швейное производство и сеть кофеен из Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Телеграмм.



"В Днепропетровскую область переехали 4 предприятия из Донецкой и Луганщины. Перевезли оборудование и сырье", - написал он.



Возобновил работу после релокации Краматорский завод специального крепежа.



"В мае приступят к работе швейное производство из Лисичанска, сеть кофеен из Северодонецка и Краматорский завод по производству промышленных машин", – отметил глава ОВА.



Кроме того, семь компаний разместили в области свои склады, а в апреле в Днепропетровскую область перебрались четыре вуза и четыре колледжа из Донецкой и Луганщины. Сейчас там учатся студенты отдаленно.



Напомним, на Украине заработала бесплатная платформа для релокации бизнеса.



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