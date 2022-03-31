На Днепропетровщине захватчики ударили ракетами по воинской части, два человека погибли, пятеро пострадали

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожены админздание и склад с горючим", – отметил он.

По словам Валентина Резниченко, погибли два человека, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы.

В настоящее время ведутся спасательные работы и тушение пожара.

На Харьковщине за сутки 30 марта зафиксировано около 380 обстрелов из "града" и "смерча", поврежден газопровод, есть раненые, один человек погиб

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