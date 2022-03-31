На Днепропетровщине захватчики ударили ракетами по воинской части, два человека погибли, пятеро пострадали
31 марта на Днепропетровщине россияне нанесли ракетный удар по воинской части и уничтожили админздание и склад с горючим
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожены админздание и склад с горючим", – отметил он.
По словам Валентина Резниченко, погибли два человека, еще пятеро получили ранения и были госпитализированы.
В настоящее время ведутся спасательные работы и тушение пожара.
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