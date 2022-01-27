На Днепропетровщине задержан нацгвардейец, расстрелявший пятерых военных: ему грозит пожизненное заключение

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.



"Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области".

Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом", - написал он.



Министр отметил, что в настоящее время погибли пять человек, в том числе женщина, еще столько же военных получили ранения.



По его приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего.



Кроме того, будут изучать обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.



По словам Дениса Монастырского, после исследования условий и обстоятельств сделают выводы, в том числе кадровые.



"Уверен, что нам нужно провести обстоятельный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", - добавил он.

Напомним, ранее нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb