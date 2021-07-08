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На Днепропетровщине задержали мужчину, который с ножом напал на 2-летнего мальчика

8 июля, 2021 четверг
07:59

В Софийском районе Днепропетровской области задержали злоумышленника, который нанес ножевые ранения 2-летнему ребенку

Об этом сообщает Национальная полиция.

Жительница Софиевского района сообщила, что бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2-х и 7 лет и угрожает им расправой.

В результате действий злоумышленника пострадал 2-летний мальчик. Он нанес ребенку резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления. Сейчас ребенок находится в больнице.

Злоумышленник скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софийском районе, в том же поселке, где произошло преступление.

Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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задержанный
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