На Днепропетровщине задержали мужчину, который пытался продать на улице гранатомет
В городе Апостолово Днепропетровской области задержан мужчина, пытавшийся продать на улице гранатомет и боеприпасы
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Полицейские г. Апостолово задержали местного жителя за сбыт оружия и боеприпасов. На одной из улиц города подозреваемый пытался продать гранатомет "РПГ-18", гранаты "РГД-5" и "Ф-1" с запалами, а также 120 патронов калибра 5.45 мм", - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщзили, что 5 января с поличным был задержан 56-летний мужчина.
"Боеприпасы и деньги, полученные от продаж, изъяли и направили на экспертное исследование", - отметили в полиции.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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