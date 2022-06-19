На Днепропетровщине взорвался резервуар с топливом на обстрелянной РФ нефтебазе. Есть пострадавшие
В Новомосковском районе на нефтебазе взорвался резервуар с топливом. Накануне ЧАО "Днепронефтепродукт" обстреляли войска России. Один из спасателей погиб, еще двое – получили ожоги
Об этом информирует в телеграмме руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы. Эта атака наделала много бед", - написал Резниченко.
В общей сложности пострадало 13 человек, один из них погиб.
- 18 июня российская армия нанесла несколько ракетных ударов по Новомосковскому району Днепропетровской области.
- Утром 18 июня в Днепропетровской области россияне обстреляли из артиллерии Большую Костромку.
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