На Днепропетровщине взорвался резервуар с топливом на обстрелянной РФ нефтебазе. Есть пострадавшие

Об этом информирует в телеграмме руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы. Эта атака наделала много бед", - написал Резниченко.

В общей сложности пострадало 13 человек, один из них погиб.

18 июня российская армия нанесла несколько ракетных ударов по Новомосковскому району Днепропетровской области.

Утром 18 июня в Днепропетровской области россияне обстреляли из артиллерии Большую Костромку.

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