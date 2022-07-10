На Днепропетровщине водитель не справился с управлением, врезался в ограждение и погиб
Смертельное ДТП произошло в Днепропетровской области 10 июля: водитель ВАЗа не справился с управлением и погиб
Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
"10 июля в 14:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге местного значения за пределами поселка городского типа Магдалиновка (в сторону села Водяное) Новомосковского района", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, водитель легкового авто "ВАЗ 2106" не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение. Мужчина 1970-го года рождения погиб на месте.
"Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя (мужчину без признаков жизни, 1970 года рождения) и передали работникам Национальной полиции", - указало ведомство.
Нацполиция устанавливает происшествия ДТП.
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