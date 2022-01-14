На Днепропетровщине в результате столкновения загорелись автобус и легковушка: один человек погиб, двое госпитализированы
В Днепропетровской области из-за аварии загорелись рейсовый автобус и автомобиль ВАЗ-2101
Об этом информирует ГСЧС .
"14 января в 08:34 произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино между селами Песчанка и Новоселовка Новомосковского района", - говорится в сообщении.
В результате столкновения рейсовый автобус Новомосковск - Знаменовка и легковушка ВАЗ-2101 загорелись. Во время курсирования по маршруту в автобусе находились 10 пассажиров и водитель.
Пассажиры выбрались из него до прибытия спасателей. Двоих пострадавших, мужчину 1957 года рождения и подростка 2005 года госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу.
Водитель легковушки погиб.
Как сообщают в ГСЧС, огонь охватил 15 кв. м.
Пожар локализовали в 08:58, а ликвидировали в 09:01.
К тушению огня привлекли 8 человек и 2 ед. спецтехники.
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