На Днепропетровщине в результате столкновения загорелись автобус и легковушка: один человек погиб, двое госпитализированы

Об этом информирует ГСЧС .



"14 января в 08:34 произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино между селами Песчанка и Новоселовка Новомосковского района", - говорится в сообщении.



В результате столкновения рейсовый автобус Новомосковск - Знаменовка и легковушка ВАЗ-2101 загорелись. Во время курсирования по маршруту в автобусе находились 10 пассажиров и водитель.



Пассажиры выбрались из него до прибытия спасателей. Двоих пострадавших, мужчину 1957 года рождения и подростка 2005 года госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу.



Водитель легковушки погиб.



Как сообщают в ГСЧС, огонь охватил 15 кв. м.



Пожар локализовали в 08:58, а ликвидировали в 09:01.



К тушению огня привлекли 8 человек и 2 ед. спецтехники.

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