Об этом в телеграме сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

После обеда 16 сентября рашисты обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии: попали по центру Большой Костромки.

"Россияне убили в Большой Костромке двух мужчин - 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. Он в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - написал Резниченко.

Глава области добавил, что в селе зафиксировали разрушения. Подробную информацию сообщат позже.

Днем 15 сентября российские оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог и попали в предприятие.

Вечером они снова нанесли ракетный удар по городу и повредили гидротехнические сооружения.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне били по Кривому Рогу ракетами "Кинжал" .

16 сентября Воздушные силы ВСУ сбили три крылатых российских ракеты "Искандер" и БпЛА над Днепропетровской областью во время крайней тревоги.

Российские захватчики 16 сентября ударили ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Жителей города просят находиться в укрытиях.

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