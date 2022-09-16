На Днепропетровщине в результате российского артобстрела погибли два человека
Днем 16 сентября в результате обстрелов армии РФ в Большой Костромке Днепропетровской области погибли двое мужчин, еще один получил ранения
Об этом в телеграме сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
После обеда 16 сентября рашисты обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии: попали по центру Большой Костромки.
"Россияне убили в Большой Костромке двух мужчин - 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. Он в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - написал Резниченко.
Глава области добавил, что в селе зафиксировали разрушения. Подробную информацию сообщат позже.
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