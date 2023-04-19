На Днепропетровщине в результате обстрела повреждены админздания, предприятие, солнечные панели и авто
В среду, 19 апреля, российские террористы обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области
Об этом сообщили в телеграмм-канале Днепропетровского областного совета.
"Днем оккупанты произвели обстрел Синельниковского района. Атаковали Великомихайловскую общину. В результате обстрела повреждены 2 административных здания и легковой автомобиль", - пишет Николай Лукашук.
Под атаку снова попала Никопольщина. Артиллерией и градами враг обстрелял Красногригорьевскую общину. Повреждены частное предприятие и солнечные панели.
"Ежедневный террор имеет целью сломить дух украинцев и подавить сопротивление. Но оккупанты не смогут нас запугать, ведь мы знаем, Украина Победит!", - говорится в сообщении главы ДОР.
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