На Днепропетровщине в результате обстрела повреждены админздания, предприятие, солнечные панели и авто

Об этом сообщили в телеграмм-канале Днепропетровского областного совета.

"Днем оккупанты произвели обстрел Синельниковского района. Атаковали Великомихайловскую общину. В результате обстрела повреждены 2 административных здания и легковой автомобиль", - пишет Николай Лукашук.

Под атаку снова попала Никопольщина. Артиллерией и градами враг обстрелял Красногригорьевскую общину. Повреждены частное предприятие и солнечные панели.

"Ежедневный террор имеет целью сломить дух украинцев и подавить сопротивление. Но оккупанты не смогут нас запугать, ведь мы знаем, Украина Победит!", - говорится в сообщении главы ДОР.