На Днепропетровщине в результате обстрела погиб 18-летний парень, ранена 2-летняя девочка
В среду, 16 августа, российские террористы нанесли удар по Днепропетровской области, известно о пострадавших
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранение из-за вражеского удара по Межевской общине на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли…", - пишет Лысак.
В результате обстрела пострадали 4 человека. Среди них 2-летняя девочка, к счастью, сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно.
"Атака на район произошла после обеда. Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв", - пишет Лысак.
- В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "Шахед" для обстрелов Одесской, Николаевской и Харьковской областей. Враг атаковал поселок Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области, повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. По предварительным данным, потерпевших нет.
- После обеда 16 августа в Харьковской области сработало ПВО .
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