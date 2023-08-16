На Днепропетровщине в результате обстрела погиб 18-летний парень, ранена 2-летняя девочка

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранение из-за вражеского удара по Межевской общине на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли…", - пишет Лысак.

В результате обстрела пострадали 4 человека. Среди них 2-летняя девочка, к счастью, сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно.

"Атака на район произошла после обеда. Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв", - пишет Лысак.