На Днепропетровщине в подсолнечном поле нашли "скрытые" конопли на 28 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



На поле в Криничанском районе среди насаждений подсолнечника обнаружили 7 тыс. наркосодержащих кустов растений.



Правоохранители установили, что поле арендованное частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ.



Образцы растений направили на проведение экспертизы, остальные - уничтожили.



Руководитель агрофирмы установлен, сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к посадке и культивирования наркосодержащих растений.



По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

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