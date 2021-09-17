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На Днепропетровщине в подсолнечном поле нашли "скрытые" конопли на 28 млн грн

17 сентября, 2021 пятница
11:15
Криминал

В Днепропетровской области полицейские обнаружили насаждения конопли стоимостью около 28 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На поле в Криничанском районе среди насаждений подсолнечника обнаружили 7 тыс. наркосодержащих кустов растений.

Правоохранители установили, что поле арендованное частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ.

Образцы растений направили на проведение экспертизы, остальные - уничтожили.

Руководитель агрофирмы установлен, сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к посадке и культивирования наркосодержащих растений.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

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Новости
полиция
конопли
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