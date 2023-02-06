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На Днепропетровщине, в Киеве и области 7 февраля будут действовать графики стабилизационных отключений

6 февраля, 2023 понедельник
21:19
Общество

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" установила новые лимиты потребления электроэнергии на вторник, 7 февраля

Об этом ДТЭК сообщает в telegram .

В частности, для Киева ограничения установлены на уровне 1147 МВт в день и 768 МВт на ночь. Для Киевской области дневные лимиты определены на уровне 852 МВт, ночные – на уровне 705 МВт.

Днепропетровской области в день выделено 1707 МВт, на ночь – 1652 МВт.

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Кроме того, сообщается, что такие лимиты позволяют столице и указанным регионам следовать графикам стабилизационных отключений.

В Одесской области, по данным ДТЭК, из-за аварии на подстанции ситуация с электроснабжением остается сложной.

Киевщина
Днепропетровщина
Енергия
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