На Днепропетровщине в городе, где родился Брежнев, из центрального сквера убрали его бюст
В четверг, 27 июля, в родном городе генерального секретаря СССР Леонида Брежнева Каменском на Днепропетровщине из центрального сквера на проспекте Свободы убрали посвящённый ему бюст
Об этом сообщает Радио Свобода.
Директор Музея истории города Наталья Буланова сообщила, что бюст перенесли в музей, где поставили под открытым небом и рассматривают его как экспонат. В дальнейшем к нему планируют добавить другие экспонаты, повествующие о брежневской эпохе.
"Он занял свое место в музее под открытым небом. Установлен между елками, создана рекреационная зона с лавочками. В том, что Брежнев занял место возле музея, нет ничего удивительного. Закон о декоммунизации отмечает, что тоталитарное искусство должно храниться в музее. С другой стороны, это европейская практика. Там демонтированные памятники тоталитарным вождям, к примеру, используются в музеях тоталитаризма", - сказала Буланова.
Накануне мэр Каменского Андрей Белоусов сообщил, что во исполнение закона о декоммунизации бюст должны убрать, но отметил, что его перенесут туда, где желающие смогут "почтить память своего земляка".
"Знаю, что для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев – историческая фигура, человек, много сделавший для нашего города, и Каменское – это Родина Леонида Брежнева. Согласно закону о декоммунизации, мы должны убрать бюст из публичного пространства. Из центрального сквера по проспекту Свободы мы перенесем бюст Брежнева и установим на территории музея истории города на аллее, чтобы каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка. .. Все работы будут выполнены спонсорскими средствами. Со временем на этом месте мы предложим установить памятник в честь погибших Героев и Победы Украины", - написал Белоусов в Telegram.
Ранее Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева.
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