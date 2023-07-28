Об этом сообщает Радио Свобода.

Директор Музея истории города Наталья Буланова сообщила, что бюст перенесли в музей, где поставили под открытым небом и рассматривают его как экспонат. В дальнейшем к нему планируют добавить другие экспонаты, повествующие о брежневской эпохе.

"Он занял свое место в музее под открытым небом. Установлен между елками, создана рекреационная зона с лавочками. В том, что Брежнев занял место возле музея, нет ничего удивительного. Закон о декоммунизации отмечает, что тоталитарное искусство должно храниться в музее. С другой стороны, это европейская практика. Там демонтированные памятники тоталитарным вождям, к примеру, используются в музеях тоталитаризма", - сказала Буланова.

Накануне мэр Каменского Андрей Белоусов сообщил, что во исполнение закона о декоммунизации бюст должны убрать, но отметил, что его перенесут туда, где желающие смогут "почтить память своего земляка".

"Знаю, что для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев – историческая фигура, человек, много сделавший для нашего города, и Каменское – это Родина Леонида Брежнева. Согласно закону о декоммунизации, мы должны убрать бюст из публичного пространства. Из центрального сквера по проспекту Свободы мы перенесем бюст Брежнева и установим на территории музея истории города на аллее, чтобы каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка. .. Все работы будут выполнены спонсорскими средствами. Со временем на этом месте мы предложим установить памятник в честь погибших Героев и Победы Украины", - написал Белоусов в Telegram.

Ранее Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева.