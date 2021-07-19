На Днепропетровщине в больнице скончался раненый при обстреле военный
На Днепропетровщине в больнице скончался раненый при обстреле военный Александр Горбенко
Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровского областного совета Татьяна Губа.
"В 2014 году Саша встал на защиту страны. Вечная память нашему Герою, соболезнования семье и собратьям", - говорится в заметке.
По ее словам, 29-летний военный умер утром 19 июля. О времени и месте захоронения сообщат дополнительно.
Военный получил ранения 15 июля в 21:30 во время обстрела боевиков - он получил 80% ожогов тела.
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