На Днепропетровщине в больнице скончался раненый при обстреле военный

Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровского областного совета Татьяна Губа.



"В 2014 году Саша встал на защиту страны. Вечная память нашему Герою, соболезнования семье и собратьям", - говорится в заметке.



По ее словам, 29-летний военный умер утром 19 июля. О времени и месте захоронения сообщат дополнительно.



Военный получил ранения 15 июля в 21:30 во время обстрела боевиков - он получил 80% ожогов тела.

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