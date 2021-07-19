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На Днепропетровщине в больнице скончался раненый при обстреле военный

19 июля, 2021 понедельник
09:45
Общество ООС

На Днепропетровщине в больнице скончался раненый при обстреле военный Александр Горбенко

Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровского областного совета Татьяна Губа.

"В 2014 году Саша встал на защиту страны. Вечная память нашему Герою, соболезнования семье и собратьям", - говорится в заметке.

По ее словам, 29-летний военный умер утром 19 июля. О времени и месте захоронения сообщат дополнительно.

Военный получил ранения 15 июля в 21:30 во время обстрела боевиков - он получил 80% ожогов тела.

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война с Россией
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